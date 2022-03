Uitslag Stelling: ’Gezond verstand gebruiken’

Het aantal besmettingen liep de laatste tijd wel weer op maar leidde (nog) niet tot grote problemen in de zorg. De voorstanders vinden dan ook dat de maatregelen die er nog zijn gezien de milde klachten van de omicron-variant en de beperkte ic-opnames best opgeheven kunnen worden. „Je gezond verstand gebruiken en niet ergens heen gaan als je ziek bent, is voldoende”, meent een respondent. Een ander stelt dat iedereen zijn eigen gevoel kan volgen. „Als je je niet veilig voelt in de massa kun je een mondkapje dragen of de menigte ontwijken. Mensen moeten leren weer hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.”

Een kwart daarentegen vindt het allemaal te snel gaan. „Laten we nog een half jaartje voorzichtig zijn. Regelmatig testen, mondkapje op etc. Geen probleem mee”, zegt iemand. En een ander schrijft: „Zo’n beetje heel mijn gevaccineerde omgeving heeft nu corona... en dan nu alles loslaten? Gekkenwerk!” Ook zijn er respondenten die tot de kwetsbare groep behoren en aangeven niet blij te zijn als alle maatregelen nu overboord gaan. „Er zijn nog te veel besmettingen. Ik heb geen zin om na alle opofferingen alsnog corona te krijgen.”

Een op de drie deelnemers is van mening dat met het opheffen van ook de laatste maatregelen te weinig rekening wordt gehouden met ouderen en kwetsbaren in de samenleving, maar de meerderheid vindt dat we voor een kwetsbare groep niet ’voor eeuwig’ met beperkingen kunnen leven. „Overal loert ziekte. Aan de griep en dergelijke kun je ook dood gaan.”

Ruim 60 procent vindt het goed als de mondkapjesplicht in het ov verdwijnt. „Een mondkapje moeten dragen in het ov terwijl ik daarna naar de kroeg kan met een paar honderd man, slaat nergens op.” Anderen vinden het onbegrijpelijk als juist nu het weer drukker gaat worden in trein en bus, de mondkapjesplicht verdwijnt. „Hoe erg is het om zo’n ding op te zetten in het ov of op andere drukke plekken? Het houdt ons ook bewust dat corona nog onder ons is.”

De basisadviezen zoals handen wassen en hoesten in de elleboog blijven nog wel van kracht maar de meeste respondenten hebben er weinig vertrouwen in dat mensen zich hier aan zullen (blijven) houden. „Handen wassen deed half Nederland al niet, dus dat gaan ze nu ook niet doen.”

De meesten hopen dat de regels omtrent testen bij klachten en quarantaine snel van tafel zullen gaan. Zo zegt iemand: „Stop met dat kostbare testen. Dat is zinloos. Laat het virus rondgaan. Dat gebeurt toch al.” Een andere reactie: „Het meest ontwrichtende aan de samenleving zijn momenteel de idiote quarantaineregels, niet omicron. Die regels zorgen voor problemen met bezetting op de werkvloer.”

De overgrote meerderheid heeft ook als de laatste maatregelen worden losgelaten, niet het gevoel dat we weer terug zijn bij ’het oude normaal’. „Niet zolang de QR-code in de gereedschapskist blijft zitten en de noodwet niet van tafel is”, aldus een respondent. En een ander waarschuwt: „Mensen zullen veel nonchalanter worden. Een pandemie is niet zomaar voorbij.”