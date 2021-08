Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Jongerengeweld ’Uitbannen kun je het nooit, wel controleren’

— Als een subcultuur geweld predikt, moet die worden bestreden, bepleit criminoloog Bart Collard.

Door Bart Collard Kopieer naar clipboard

De vele mediaberichten van de afgelopen maanden over excessief geweld onder jongeren, met name tieners, doen een toename in dergelijke geweldincidenten vermoeden. Dit is natuurlijk niet zonder meer te stellen, maar elk steek- of vuurwapenincident is één te veel.