Brief 1 ’Schakel privéklinieken in’

Maar er is geen communicatie tussen gewone ziekenhuizen, zorgverzekeringen en privéklinieken, waardoor er geen verschuiving van de zorg plaatsvindt. Waarom is er geen minister of staatssecretaris van het kabinet die hierop inspringt? Als het een kwestie van geld is, moet er door de overheid en de zorgverzekeringen toch een mouw zijn aan te passen?

R. Brouwer, Alkmaar

