Wereldprimeur: albino-galapagosreuzenschildpad geboren in Zwitserse dierentuin

Haar huid is helemaal wit en ze heeft rode ogen: het jong dat in mei geboren is, is de eerste albino-galapagosreuzenschildpad die ooit in gevangenschap of in de natuur is waargenomen, meldt de eigenaar van de Zwitserse dierentuin waar het heuglijke gebeuren zich voordeed.