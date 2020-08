’Reclame langs de weg levensgevaarlijk’

Je hebt gelukkig zelf meestal nog de keus of je er kennis van wil nemen of niet, maar er is ook reclame die je niet kunt negeren. Dat zijn de vaak levensgrote digitale reclameborden langs onze (snel)wegen, die vooral in het donker onze blik trekken. Waar we vaak met grote snelheid langs razen. Even naar zo'n bord kijken en je bent weer tientallen meters verder, waarbij de aandacht niét op de weg is gericht. Dat dit levensgevaarlijke gevolgen kan hebben moge duidelijk zijn.

Er wordt van alles gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten en het grote aantal verkeersdoden terug te dringen. Die enorme gevaartes langs de wegen dragen daar beslist niet aan bij. Maar daar heb je het weer: het genereert inkomsten voor het Rijk.

En dan is de verkeersveiligheid ineens niet meer zo'n hot item. Het zou goed zijn als er eens een onderzoek zou worden ingesteld naar de relatie tussen die digitale borden en verkeersongelukken.

Mijn advies: weg ermee!

Jan Muijs,

Tilburg.