Uitslag stelling: ’Te veel overlast en letsel’

Ook dit jaar vielen er weer vuurwerkslachtoffers tijdens de viering van oud en nieuw. Op sommige plekken werden politie en brandweer zelfs belaagd met vuurwerk. „Hulpverleners aanvallen is onacceptabel en moet veel zwaarder worden bestraft”, reageert iemand hierop. De Nationale Politie pleit dan ook al jaren voor een verbod en krijgt steun van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De partijen werken aan een wet die consumentenvuurwerk moet verbieden. En dat is maar goed ook, vindt het gros. „Het lijkt nu een week lang wel oorlog. Dat heeft niets meer te maken met het nieuwe jaar inluiden. De goeden moeten helaas onder de kwaden lijden, maar dit moet stoppen”. Een overtuigd voorstander van het verbod zegt: „De jaarwisseling kan best zonder vuurwerk. De meeste slachtoffers steken zelf geen vuurwerk af en zijn wel de klos. Daarbij levert het dieren te veel stress op. Dus verbieden, keihard handhaven en flinke boetes uitdelen. Meteen goed voor de schatkist”.

Meerdere deelnemers vinden het opvallend dat er in het ’vuurwerkdebat’ weinig aandacht wordt besteed aan de milieuschade die deze knaltraditie veroorzaakt. „Het is van de gekke dat er zo veel aan het milieu wordt gedaan en dat er met oud en nieuw voor een heel jaar aan fijnstof de lucht in wordt geschoten. Nu hoor je geen milieuactivisten.” Iemand gaat hierop door: „Je hoort bijna niemand over stikstof en CO2. Toch wel apart, we mogen niet harder dan 100 km/uur, terwijl we de schoonste diesel- en benzineauto’s hebben, de boeren mogen ook niets meer en dan wel vuurwerk?”

Toch is ruim 40 procent van mening dat met strengere handhaving van de huidige regels een algeheel verbod niet nodig zou zijn. „Omdat de mensen die er wel op een normale manier mee omgaan dan gestraft worden voor een klein groepje idioten. Gewoon beter handhaven, strenger straffen en consumentenvuurwerk pas op 31 december verkopen zodat het niet al vijf dagen eerder afgestoken wordt.” Deze respondenten zien liever een uiterst strikte controle op de ‘afsteektijden’, van 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur, dan een verbod. „Die tijden strikt handhaven. Er wordt al een week van tevoren vuurwerk afgestoken. Je hoort nooit wat over aanhoudingen of bekeuringen door het te vroeg afsteken van vuurwerk.” Een ander vindt dat deze knaltijd nog verder ingeperkt moet worden: „Ik denk dat een vuurwerkverbod weinig zin heeft. Het is zinvoller om de tijd dat er vuurwerk mag worden afgestoken te verkorten, met strenge handhaving en en zware straffen.”

Slechts een derde is trots op de Nederlandse traditie en meent dat we dit moeten koesteren. Een centrale vuurwerkshow is dan ook geen geschikt alternatief, stelt deze groep. „Vuurwerk hoort erbij en is een genot om te zien. Georganiseerde shows werken niet en sluiten groepen uit van het feest (kleine kinderen, gehandicapten, ouderen).” Bovendien wordt de overlast er met een verbod niet minder op, stellen sommigen. „Hiermee stimuleer je de illegale handel en krijg je meer onbetrouwbaar en dus gevaarlijker spul.”