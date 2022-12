Brief 1 ’Burgers in de kou gelaten’

Rutte geeft zijn compensatie aan een goed doel, hij redt het wel. Dit is Nederland anno 2022, geregeerd door onbekwame politici. Niet luisteren naar het volk, de peilingen geven duidelijk aan dat de burger een andere koers wil. Geldstromen naar de Oekraïne om te constateren dat een aanzienlijk deel niet op de juiste plaats terecht komt. In Afrika duiken wapens op die voor Zelenski bestemd waren. Grote geldstromen naar ongrijpbaar klimaat en stikstof oftewel een bodemloze put. Sancties tegen Rusland, zonder de oorlog in perspectief te bekijken en te werken naar een diplomatieke oplossing, werken averechts en treffen de burger enorm. Een tegemoetkoming is wat rest, daar is men lang niet mee geholpen. Hoelang accepteert de Nederlander deze gang van zaken nog? Nog even en dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen, wellicht dat dan de ogen van Rutte c.s. daarna opengaan.

André Leijten, Marknesse

