’Andere regels voor parlementariërs’

Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD, ontvangt naast zijn inkomen van de Tweede Kamer nog extra wachtgeld (€ 37.000) omdat hij eerder bewindspersoon in het kabinet was.

In theorie heeft hij overigens recht op dat wachtgeld, maar veel parlementariërs zien af van dit extra loon. Hij ziet hier niet van af omdat het volgens hem uitgesteld loon betreft, zoals het aanvullend pensioen. De huidige gepensioneerden roepen al langer dat het aanvullend pensioen uitgesteld loon betreft maar dan geeft men in het kabinet niet thuis! Jammer dat er voor parlementariërs niet dezelfde regels gelden als voor de burger. Dan werd er nooit meer over een korting gesproken, laat staan uitgevoerd.

A. Peels, Eindhoven