’Zelf aansprakelijk bij gokken’

Een bedrag van een kwart miljoen euro verliezen in fruitautomaten is zeker niet niks. Maar dat de schuld vervolgens volledig bij Holland Casino wordt neergelegd, is wel een zeer eenzijdige benadering van het geheel. Holland Casino heeft inderdaad een preventiebeleid, maar daar zit zeker ook een stuk eigen verantwoordelijkheid in. De grotere vestigingen hebben duizenden bezoekers per dag en het is vanzelfsprekend onmogelijk om alle spelers altijd individueel in de gaten te houden. Vrijwel zonder uitzondering ontkennen spelers bij gesprekken dat er een probleem is met het spel en kunnen zij daarnaast op eigen verzoek, zonder discussie vanuit HC, een entreeverbod krijgen. Kern van de zaak is echter ook hier dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en de gang naar ook Holland Casino volledig op eigen initiatief plaats vindt. Alle negatieve signalen negeren en vervolgens een ander daarvoor verantwoordelijk houden past niet bij volwassen mensen. Ook niet als het om kansspelverslaving gaat.

Jan Pronk, Beverwijk

(oud-croupier Holland Casino)