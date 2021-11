Brief 1: ’Antony had ook zijn enkel kunnen breken’

In de pers, de buitenlandse pers, en zeker de Duitse pers, alsmede door Mats Hummels wordt met betrekking tot de tackle die Hummels op Antony uitvoerde, beweerd dat dat absoluut geen rode kaart waard was. ,,Bij die tackle raakte hij lucht, en niet de benen van Antony.”

Dat klopt inderdaad, dat kwam doordat Antony over de benen van Mats Hummels heen sprong. Zou hij met zijn voet op het grasveld hebben gestaan, dan zou de kans groot geweest zijn dat hij zijn enkel zou hebben gebroken. Hummels zou dan een rode kaart hebben gekregen en Antony zou voor de rest van het seizoen niet meer aan voetballen toegekomen zijn.

De intentie was immers er keihard met een gestrekt been in te komen. Dat overdreven rollebollen dat Antony na de overtreding deed, daar hou ik ook niet van, en dat zou hij niet meer moeten doen. Overigens was de VAR na controle ook van mening: ,,Rode kaart.”

Herman van Wereld

of een van de andere brieven