’Andere leiding nodig op Schiphol’

Triest dat er nog steeds zo’n chaos is op Schiphol dat voor Nederland beslist niet langer het visitekaartje is. Dat er een wisseling in de leiding moet plaatsvinden staat buiten kijf nu ook nog eens blijkt dat de Schiphol-topman Dick Benschop het World Economic Forum in Davos belangrijker acht dan orde op zaken te stellen op Schiphol.

Met het zomerseizoen in aantocht is haast geboden omdat de misstanden zoals die nu plaatsvinden de reputatie van de toegangspoort van ons land ernstige schade toebrengen.

J.C.Rosmolen, Bleiswijk