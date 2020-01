Vier jaar geleden namen kabinet, gemeenten en onderwijswereld een resoluut besluit. Het fenomeen leerplichtige thuiszitters zou in 2020 uit de wereld zijn. Dat was ook wel nodig die afspraak, want in 2014 werd gemeten dat 3254 kinderen niet naar school gingen en dus thuiszaten. Zij liepen daardoor grote leerachterstanden op.