Brief 2 ’Boeren dupe ridicule regels’

Dit alles vanwege de almaar toenemende en veranderende regeldruk van onze overheid met betrekking tot het milieu en klimaat. Maar het in een ander land voortzetten van hetzelfde bedrijf kan dus blijkbaar wel, maar levert in die zin dus geen enkele winst op.

Geen wonder dat boeren zich steeds meer in de steek gelaten voelen in ons ondertussen ridicule regeltjesland.

Jan Pronk, Beverwijk

