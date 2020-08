’Bevolkingsexplosie groot gevaar’

Niet zelden draaien ze uit op (burger-)oorlogen (zie Syrië), en de gevolgen worden via massa-emigratie afgewenteld op landen waar kleine gezinnen allang de norm zijn. Ook in Afrika is de kindersterfte inmiddels sterk afgenomen, maar culturele en religieuze factoren houden het geboortecijfer relatief hoog.

Daar mogen al overbevolkte westerse landen als Nederland geen enkele boodschap aan hebben: een bevolkingsexplosie is wel degelijk te voorkomen, en wie het zover laat komen moet de gevolgen binnen de eigen landsgrenzen opvangen.

Ook de VN en de WHO zouden de betreffende landen wat actiever mogen wijzen op de wereldwijde gevolgen van ongebreidelde voortplanting.

K. Teplá, Voorburg