’Jongeren zien tenminste nog iemand’

Bruls spreek zijn zorgen uit over de groeiende onrust over jongeren die naar buiten willen. Ze gaan niet naar school, kunnen niet sporten en gaan zich vervelen.

Ondanks het feit dat je niet alle jongeren over één kam mag en kan scheren zie ik ze ook in mijn omgeving naar buiten gaan en met elkaar chillen. Verder hebben zij vaak in ieder geval nog contact hebben met broers, zusters en of ouders.

Wat te denken van die duizenden bejaarden en geestelijk gehandicapten die al weken als gevangenen op hun kamer moeten blijven en geen familieleden mogen ontmoeten, nee daar hoor ik hem niet over!

Ron Grondhoud

Diepenveen