’Ontnuchterende straf Gall & Gall’

‘Kille’ en ‘meedogenloze’ moordcommando’s voor de rechter

In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp is maandag het proces rondom motorclub Caloh Wagoh begonnen. De groep wordt ervan verdacht zeker vijf liquidaties die in 2017 binnen een half jaar werden gepleegd uit te hebben gevoerd. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman was bij de zaak aa...