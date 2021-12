Brief 1 ’Woke gedrag niet accepteren’

In wat voor maatschappij zijn we beland? Zelfs bij sommige bedrijven zijn ze het gezonde verstand kwijt en/of steken de kop in het zand voor een kleine groep woke activisten. Laten we niet langer met dit gedrag instemmen als grote zwijgende meerderheid. Het is van de zotte dat we dit accepteren. Bevalt het hier niet, zoek dan een andere plek om te woken. Dat is ook vrijheid.

Yvonne van Benthem

