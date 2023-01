Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Jaaroverzicht is nooit volledig

Door Wim Hoogland Kopieer naar clipboard

Terugkijken op het voorbije jaar. In de laatste week van december worden we bestookt met allerlei nieuwsoverzichten. Met het gevaar dat je iets mist omdat de teller nog even loopt voordat op oudjaarsdag om middernacht de champagnekurken knallen. Wij ervaren dat op de redactie van De Telegraaf elk jaar bij het samenstellen van het jaarboek. Dat moet al naar de drukker als december nog moet worden afgesloten.