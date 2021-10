Brief 1 ’Realistische kijk op politiek’

Alle partijen zijn niet bezig in het landsbelang, maar alleen maar bezig met elkaar vliegen af te vangen en met de volgende verkiezingen Wat een armoede. Laten we beginnen met een kiesdrempel in te voeren, dan zijn we af van dat gezeik van 1 mans fracties. Volgens opiniepeiling zou dhr. Rutte de steun hebben van bijna 40% van de kiezers, niet slecht. Ik heb niets gelezen over het percentage voor mevr. Kaag. Dat zal wel dicht bij de nul zijn, vandaar dat het niet vermeld wordt.

Frans van den Bor, Bussum

