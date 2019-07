’Dierenleed in megastallen’

In de megastallen zijn zoveel mogelijk dieren bijeengezet. Alle milieuregels ten spijt die ons door de klimaatgoeroes worden opgelegd, bestaan er nog steeds overbevolkte stallen met dieren. Daarnaast wordt de burger ongerust gemaakt door berichten over plofkippen. Niemand doet iets aan deze wantoestanden, want de productie van vlees en de winsten staan voorop.

Mevr. Brugman Lelystad