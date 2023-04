Ombudsman: de gevangenis niet in

Zij moet gebruik maken van een bezoekersrolstoel. Dat is een van de veiligheidsregels van de gevangenis. Maar een andere rolstoel gebruiken is niet mogelijk, legt Francis uit. Haar eigen rolstoel is op maat gemaakt. De bezoekersrolstoel is dat niet.

Francis biedt aan om even op te staan, zodat de bewaker haar rolstoel kan controleren. Maar daar gaat de bewaker niet mee akkoord. Als ze haar zoon wil bezoeken, zal dat in de bezoekersrolstoel moeten, zegt hij. Dat is voor Francis geen mogelijkheid. Ze gaat naar huis, zonder haar zoon te zien. Eenmaal thuis dient ze bij de gevangenis een klacht in over haar ervaring.

De gevangenis is het niet eens met haar klacht. Daarom belt Francis met ons. Collega Selda* gaat aan de slag en neemt contact op met de gevangenis. Ze vraagt of er voor Francis geen oplossing mogelijk is. De gevangenis gaat met Francis in gesprek en vertelt dat ze voortaan met haar eigen rolstoel naar binnen mag. Maar alleen als ze dan een medische verklaring van een arts meeneemt.

Francis is het daar uit principe niet mee eens. Ze voelt zich gediscrimineerd. Waarom moet zij zoveel extra moeite doen omdat zij een beperking heeft? Als het gaat om de veiligheid kunnen ze toch gewoon haar rolstoel controleren? Dat had ze ook al aangeboden. Collega Selda gaat verder met de zaak. Zij neemt contact op met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat is de overkoepelende instantie van alle gevangenissen in Nederland. Ze vraagt de DJI om reactie.

Kort daarna stuurt minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming ons een brief. Hij schrijft dat hij het eens is met de klacht van Francis. Hij vindt het oneerlijk dat bezoekers zoals Francis een medische verklaring van een onafhankelijke arts nodig hebben. Dat is een te grote drempel voor een bezoeker. De minister vertelt dat hij het beleid van de gevangenis gaat aanpassen.

Ik ben blij dat de minister inziet dat het oude beleid oneerlijk was. En dat hij het beleid aanpast. Maar ik ben vooral blij voor Francis, die nu zonder gedoe haar zoon kan bezoeken. Het is belangrijk dat overheidsgebouwen voor iedereen bereikbaar zijn. Dus ook voor mensen met een beperking. Iedereen moet namelijk mee kunnen doen.

* Niet de echte naam

