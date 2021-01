’Petje af voor GGD’

Willem-Hein Vunderink heeft bewondering en respect voor het de organisatie van de GGD.

Ik hoorde van vrienden dat een bezoeker positief getest was. Ik had ze tien dagen daarvoor bezocht. Rond 14.00 uur gebeld om een afspraak te maken voor een test, hoewel ik geen klachten had. Uiterst correct en efficiënt te woord gestaan. Om 15.00 uur al een afspraak bij de testlocatie in Huizen. Ook daar was het prima geregeld. De volgende ochtend rond 9.45 uur was de uitslag daar: negatief getest. Voor mij petje af voor de GGD.

Willem-Hein Vunderink, Laren