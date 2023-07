’Mobiel is stoorzender op school’

Iedere vorm van afleiding heeft invloed op je aandacht voor het aangeboden lesmateriaal. Of dit nu iemand voor de klas is of een les uit een boek. Het is van de zotte dat hier nog discussie over is en er proeven gedaan moet worden. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat zo'n mobieltje storend werkt en afleidt. Als ik vroeger even een minuutje naar buiten keek, kwam er al een reprimande van leerkracht: opletten! Dus het lijkt me de gewoonste zaak van de wereld dat zo'n stoorzender niet in een klaslokaal thuis hoort.

Bert de Jong,

Leersum