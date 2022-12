Uitslag stelling: ’Weerbaarheid vergroten’

De Kruif ziet dat de Oekraïeners, zowel militairen als burgers, zich hevig verzetten tegen de Russische agressie. En dat levert veel succes op. De Kruif zou graag zien dat Nederland een (maatschappelijke) dienstplicht zou invoeren om burgers weerbaarder te maken. Het gros van de respondenten zou dat ook toejuichen en dan liever vandaag dan morgen. Velen denken dat (maatschappelijke) dienstplicht vormend kan zijn voor jongeren en dat het hen discipline bijbrengt. Zo stelt een voorstander: „De jeugd kan wel wat opvoeding gebruiken, naast de mentale weerbaarheid.” En: „Te veel jongeren hebben niets om handen, alle tijd om rottigheid uit te halen. Regelmaat is belangrijk, het wordt ook duidelijk hoe ze over het land denken waar ze wonen.”

Verder vinden de meeste deelnemers dat naast alle rechten die jongeren genieten, zij ook hun plichten moeten kennen. En die laatste zaken zijn deels ondergesneeuwd sinds het schrappen van de opkomstplicht, meent een deelnemer die de mening van veel anderen verwoordt: „Je mag best wat over hebben voor het land waar je woont. Een land dat je veiligheid en scholing geeft en mogelijkheden aanreikt om iets moois te ontwikkelen.”

Overigens wijzen velen erop dat de dienstplicht nooit is afgeschaft, maar dat de opkomstplicht is geschrapt. Een ’ouwe stomp’ voert aan dat de dienstplicht voor heel veel jongeren een vormend leven zou kunnen opleveren. „Ik ben zelf in dienst geweest en ben er niet slechter van geworden. Het zou ook kunnen bijdragen aan de verdraagzaamheid van mensen.”

Sommigen vinden dat het idee van weerbaarheid ook op persoonlijk vlak kan worden uitgedragen, omdat geweld in de samenleving regelmatig voorkomt. „Mensen moeten niet alleen op landelijk niveau weerbaar zijn, maar ook op persoonlijk niveau. Er zijn nu eenmaal slechte mensen op de wereld, oftewel op school, op het werk, tijdens het uitgaan etc., die jouw vrijheid willen begrenzen en wel bereid zijn hiervoor te vechten”, klinkt het.

Maar niet alle deelnemers staan positief tegenover een (maatschappelijke) dienstplicht. Een felle opponent vreest zelfs eventuele Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne en verzet zich hiertegen: „Dienstplicht is niet voor niks afgeschaft. Ik weiger mijn zoons en dochter uit te leveren voor een oorlog waar de EU enorm op kickt. Straks komt dat Europese leger er toch en dat zal zich overal mee bemoeien. Het is oppassen voor fake info, zie bijvoorbeeld de aanleiding waarmee Amerika zich in een oorlog met Irak heeft gestort. Massavernietigingswapens waren helemaal niet aanwezig in Irak.”

Een andere tegenstander wijst erop dat je mensen anno 2022 niet meer kan dwingen dienst te nemen. Alleen vrijwillige deelname is mogelijk: „Nederland moet geen dienstplicht invoeren, ook niet maatschappelijk. Als mensen gemotiveerd zijn om in dienst te gaan, is dat prima. Maar dit moet een keuze zijn. Je kunt als dienstplichtige in een oorlog terecht komen en gedwongen worden keuzes te maken, die je per se niet wilt.”