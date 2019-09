Potverdorie nog ’s aan toe, zeg. Komen ze er nu mee. Minstens vierenzestig jaar te laat. Ik heb het over de aanpak, door de Europese Commissie, van de hobbykippenboer, zoals door deze krant aan de lezer geopenbaard. Die maatregel had véél eerder moeten worden genomen. Dan was mij waarschijnlijk veel leed bespaard gebleven.