Premium Het beste van De Telegraaf

Europese Commissie in feite medeplichtig aan Poetin

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het is geen wonder dat eurocommissaris Frans Timmermans en zijn kabinetschef Diederik Samsom hun gewicht in de strijd gooien voor het samengaan met GL; ze zitten op dezelfde lijn tegen kernenergie. Voor GL was dat actiepunt nummer 1, en Samsom als voormalig Greenpeaceleider zal daar geen verandering in brengen. Binnen de PvdA zou er wellicht draagvlak bestaan om positiever te gaan kijken naar kernenergie, zie onlangs oud-PvdA-senator prof. Rudi Rabbinge in Trouw, maar de fusiepartij zal tegen zijn.