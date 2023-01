Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Blue Monday is één grote internationale samenzwering

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Word toch wakker mensen. Het is één grote internationale samenzwering waarbij de complottheorie, over de reptielenelite die komende week in Davos weer bijeenkomt om onder de paraplu van het WEF een doorstart te maken met de Nieuwe Wereldorde, verbleekt tot een kindvriendelijk sprookje.