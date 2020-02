Brief 2 ’Nog meer problemen bij CBR’

D66 is tegenwoordig het slaafje van de GroenLinkse autohaters dus zal Pechtold de afgifte van rijbewijzen aan 75 plussers alleen maar verder traineren. Daarenbij was er in 1946 een enorme naoorlogse geboortegolf en al die mensen worden volgend jaar 75 jaar dus meer keuringen, meer achterstanden etc.

G.A. van Ewijk, Zeist

