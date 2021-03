’Geruzie 50Plus schaadt de partij’

Een lijsttrekker (Den Haan, 50plus) die niet meer wil praten met een partijgenoot (Verkoelen) en haar oproept te vertrekken, omdat ze kritisch is op de koers van de partij, lijkt mij ongeschikt voor haar functie. Bij goed ’lijsttrekkerschap’ hoort het kunnen ’verbinden’ en in gesprek blijven, juist bij verschil van inzicht. Als een lijsttrekker openlijk ’rollebollend over straat’ gaat met een partijgenote verliest ze elk respect en schaadt zij de partij, zeker een partij met een geschiedenis aan ruzies.

Hoe kun je een grote groep burgers vertegenwoordigen indien je niet in staat bent intern de rust te bewaren? Ronduit beschamend en slecht voor de politiek. Helaas zien we dit gedrag bij meerdere partijen. Een (hoge) kiesdrempel kan mogelijk enig soelaas bieden.

Johan Sijtsema