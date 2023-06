Kwaliteit van het onderwijs lijdt onder colleges in het Engels

Hommeles in academisch land, want onderwijsminister Robbert Dijkgraaf vindt het wel mooi geweest met de verengelsing van de universiteit. Nederlanders vinden zichzelf very internatjanol, en daarom valt zijn aankondiging dat vanaf 2025-2026 maximaal een derde van de bachelorvakken in een andere taal mag worden gegeven, niet bij iedereen in goede aarde. Op sociale media trekt een groepje academici stevig van leer over de ‘populistische onzin’ van Dijkgraaf.