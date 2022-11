’Optreden tegen Marokkaanse relschoppers’

Na de verdiende overwinning van Marokko op België tijdens het WK voetbal, ontspoorde het voetbalfeest in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag volledig en eindigde in rellen. Hierbij raakten agenten gewond en werden in totaal slechts 4 hooligans aangehouden. Schandalig, want waarom wordt er in Marokko na de overwinning uitbundig gezongen en gedanst en wordt hier de boel gesloopt? En waarom wordt er niet hard opgetreden tegen dit tuig, want de tijd van de-escalatie zou verleden tijd moeten zijn. De volgende wedstrijd is komende donderdag om 16 uur. De verwachting is dat Marokko wint, dus de autoriteiten zijn gewaarschuwd voor het volgende ’feestje’!

Bas Overmars, Amsterdam