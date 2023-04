’Bier taboe in voetbalstadion’

Het zou voor de thuisclub een reden moeten zijn om geen bier toe te laten in het stadion op straffe van het betalen van schadevergoeding. De wedstrijd later vervolgen zonder publiek is uiteraard ook een optie, temeer daar de kosten van de extra ME-inzet die anders nodig is, doorgaans niet verhaald kunnen worden op hersenloze zuipers.

L.J.J. Dorrestijn