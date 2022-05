’Nieuwe vrees voor corona-ontwrichting’

Binnenland

Geen korting 500 miljoen op jeugdzorg bij gemeenten

Gemeenten hoeven de komende jaren niet tot ruim 500 miljoen euro te bezuinigen op de jeugdzorg. Het kabinet overweegt een eigen bijdrage in te voeren in de jeugdzorg, om dat geld alsnog op te brengen. Dat schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) in een brief aan de Tweede Kamer.