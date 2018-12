"Geen volk zo koppig als de Fransen!"

"Afgelopen zaterdag, tijdens het bekendmaken van de punten bij het Eurovisie Songfestival, waren de Fransen weer de enige die de bijdrage in hun eigen taal presenteerden. Iedereen spreekt Engels, maar Frankrijk natuurlijk niet.

Frankrijk is ook het enige land in de EU dat waarde hecht aan de maandelijkse verhuizing van het Parlement van Brussel naar Staatsburg. Alle andere EU landen willen daar, alleen vanwege de onkosten, vanaf. Toch gebeurt het niet.

Frankrijk is het enige land in de NATO dat dat woord in het Frans, OTAN, op alle vliegtuigen en briefpapier heeft staan. Het zal ook wel zo blijven.

Frankrijk is tot nu toe het enige land dat zich niets aantrekt aan de voorwaarden van de EU om te bezuinigen en te zorgen dat hun begrotingstekort op 3 procent of minder uitkomt. Het blijft volharden in koppigheid."

P.W.J. Meijn

