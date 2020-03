Oproep: Heeft u iets leuks meegemaakt?

Eerder stuurden lezers deze ’leukjes’

Wij hadden een hoge mobiele telefoonrekening van Vodafoon. Dus contact opgenomen. De medewerker zag dat er 112 gebeld was en ook véél vaker dan normaal. Dat klopte, want wegens een lichte beroerte van mijn vrouw was er erg veel gebeld. Medewerker stelde voor om de rekening te halveren en een bos bloemen voor mijn vrouw. Geweldig!

Siem van der Poll

In februari ging ik met mijn vriendin naar Lanzarote, alles geregeld, ook de parking op Schiphol. Maar de vlucht werd gewijzigd, we vlogen niet 's middags maar 's morgens. Het reisbureau zou de verandering doorgeven aan Parking Schiphol. We kwamen om 07.15 uur bij de parking, maar de slagboom ging niet omhoog. Er kwamen mensen bij van de parking en regelden het, maar bij terugkomst hetzelfde euvel. Het reisbureau diende een klacht in en wij kregen het parkeergeld terug. Een tijdje later werd er thuis een schitterend boeket bloemen afgeleverd, met een kaartje van Parking Schiphol met excuses. Compliment voor Parking Schiphol.

Trudy ten Boom en Riky Janssen

Mijn man loopt moeilijk met een rollator. Voor het Rotterdam CS struikelde hij over de tramrails met als resultaat een flink bloedende arm. In de stationshal zagen we twee NS-medewerkers. We vroegen waar we pleisters konden kopen en vertelden wat er was gebeurd. Toen werden we meegenomen naar de service-afdeling en werd mijn man keurig verbonden. Na enkele dagen kregen we een mooie kaart met beterschapswensen. Hartelijk dank!

Nel Platen

Als je, zoals ik, op een drukke zaterdag bij de koffiehoek op de parterre van de Bijenkorf in Utrecht je handtasje met inhoud laat liggen denk je, dat ben ik kwijt. Toch maar even gebeld zondag. Ik werd keurig teruggebeld: tasje gevonden. En, op mijn verzoek, per post opgestuurd met een vriendelijk briefje en twee vouchers voor koffie met gebak. Een dikke pluim voor het Service Team van de Bijenkorf Utrecht.

Pia Veenstra, Dieren

Samen met mijn 8-jarige dochter ging ik sneakers kopen in Apeldoorn. Zij had haar zinnen gezet op een paar Fila's, maar die waren er niet meer in haar maat. Online waren ze ook uitverkocht. De verkoopster belde meerdere vestigingen en uiteindelijk had het filiaal in Delft ze nog wel. De verkoopster uit Apeldoorn heeft de schoenen via een Tikkie betaald en daarna kon ik haar betalen. De volgende dag hadden wij de sneakers in huis. Geweldige service!

Mascha en Feem van Essen