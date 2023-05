Van de politie hoorde ik niks meer – niet als burger, niet als journalist

In het Vizier

Waar trek je de grens tussen burger en journalist? Het is zo’n dilemma waar je soms tegenaan loopt. Eind 2021 werd ik op de fiets bewust van achter geschept door een taxi na een verkeersdiscussie. Was ik naar links gevallen, dan was ik overreden. Terwijl de luid lachende dolleman gas gaf, viel ik gelukkig naar rechts. De politie concludeerde: poging tot doodslag.