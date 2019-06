Soms mis je iemand pas als zij er niet meer is. Loek ’Lieve Mona’ Kessels stond jarenlang de lezers van Story bij in haar brievenrubriek. Na het nieuws van haar verscheiden, bedacht ik dat ons land meer dan ooit behoefte heeft aan een Lieve Mona. Een schouder om op uit te huilen, iemand die een luisterend oor biedt aan hen die last hebben van de échte problemen waarmee ons land kampt.