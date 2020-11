’Jazeker, en ook nog uitzicht op de mooie bloemenzaak. Nu hopen we op bloemen.’ Waarna hij de winkel binnen ging. Even later bood de bloemist ons beiden een mooie bos bloemen aan. ’Van harte gegund’, zei hij. Toen we onze goede gever later tegenkwamen, hebben we hem hartelijk bedankt! Super!

Vica Valkenaars, Veghel

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].