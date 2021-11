’1G-methode is onzalig plan’

Nobel bedoeld, geen tweespalt in de samenleving, noch onderscheid, maar die is er al. 1G betekent dat gevaccineerden gestraft worden voor het feit dat ze zich hebben laten vaccineren. Zij hadden geen zin in al dat testgedoe en waren om diverse redenen gemotiveerd zich te laten vaccineren. Anderen wilden dat niet, dat is hun goed recht. 3G blijft het beste. Getest (voor toegang, maximaal 24 uur geldig), gevaccineerd of genezen. Op die manier is er geen vaccinatiedwang. Ik ga als gevaccineerde echt niet meer naar restaurant of museum of bioscoop als ik daarvoor elke keer een test moet afleggen. Dus uiteindelijk treft 1G de ondernemers. Want dan gaat 85% van de bevolking het thuis maar gezellig maken. Dat ondernemersbelang hoor ik niet overwogen worden in het 1G model.

Brigitte Brinkel, Soest