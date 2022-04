’Is vakbond nog van deze tijd?’

Heeft een vakbond nog voldoende ‘slagkracht’ nu de ledenaantallen jaar op jaar tandende zijn. De recente wilde staking op Schiphol werd niet gesteund door de bond, maar een woordvoerder van bond haastte zich om als bemiddelaar op te treden. Steeds meer jonge mensen die de arbeidsmarkt betreden kiezen er bewust voor géén lidmaatschap bij een vakbond af te sluiten, veelal uit kostenoverweging. Zo bleek bijvoorbeeld ook tijdens de stakingen vorig jaar in de kinderopvang dat er zeer matige stakingsbereid was. De opkomst op het Malieveld was bedroevend laag. Uit de foto’s in de media viel op te maken dat er een handje vol mensen waren komen opdagen, terwijl de bond sprak over een succesvolle staking

Staken is een grondrecht, maar staken zorgt ook vaak voor veel overlast voor de ’onschuldige’ burger. Zo ziet de vakantieganger zijn reis verloren gaan, ouders worden geraakt omdat ze hun kroost niet naar de opvang mogen brengen en stakingen in het ov ontwrichten een heel land. Bij dergelijke enorme overlast en schade reist de vraag, rechtvaardigt het stakingsrecht dit allemaal? Het doet in ieder geval iets met het imago van de bedrijven.

Niels J. Kooijman, Amstelveen