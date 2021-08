’Ik schaam me dat ik fan ben van Feyenoord’

Berghuis en gezin worden door een stelletje hersenlozen bedreigd en noemen zich dan ook nog fan en supporter van Feyenoord.

Je kunt je afvragen wat voor mensen zijn dat, maar dat hoeft niet, want dit zijn geen mensen. Het is uitschot en ik schaam me dood dat ik fan ben van deze club Feyenoord.

Berghuis heeft als vak voetballer en heeft verplichtingen tegenover zijn gezin. Hij neemt tenminste zijn verantwoordelijkheid. Feyenoord heeft veel aan hem te danken. Ik wens Berghuis heel veel succes bij Ajax, want daar wordt hij wel gewaardeerd.

G.A.Veenstra