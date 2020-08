Na onderzoek kwamen we erachter dat de spiegel zodanig was verzakt dat hij inmiddels de vloer raakte. Nadat we in de winkel hier melding van hadden gemaakt kwam diezelfde middag nog de heer Walinga kijken en constateerde dat de spiegelwand losgemaakt moest worden en opnieuw moest worden opgeplakt. De volgende middag was deze zonder kosten gerepareerd. Wat een geweldige service!

Rita van der Staaij, Harlingen