’Deur wijd open voor asielinstroom’

Het uitgebrachte advies is verder helaas gespeend van realiteitszin: gemeenten moeten verplicht worden een vastgesteld aantal asielzoekers op te vangen. De naïeve gedachte hierachter is dat het draagvlak voor asielzoekers dan behouden zou blijven: ’omdat gemeenten dan weet wat ze te wachten staat’. Nergens een woord over beperken van de asielinstroom, terwijl er wereldwijd miljoenen vluchtelingen zijn en miljoenen economische vluchtelingen hierheen willen. Nee, de deur blijft wijd open. Nou, dan weten gemeenten inderdaad wat ze te wachten staat.

L. Verburg, Geertruidenberg