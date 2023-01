Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian De Iraanse terreurstaat gijzelt en chanteert westerlingen

Door Afshin Ellian Kopieer naar clipboard

De Iraanse leider Ali Khamenei gaf in zijn toespraak een compliment aan zijn tegenstanders: ’In tegenstelling tot eerdere protesten hebben ze het nu goed gepland en georganiseerd, bravo.’ In werkelijkheid is hij bezorgd dat een deel van zijn regime niet meer van harte meedoet aan de onderdrukking van de bevolking.