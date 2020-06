’Tijd voor gekozen burgemeester’

Deze vrouw die niet bepaald leiderschap toont en daarbij nog kneiterlinks is, is niet bepaald representatief voor de hoofdstad.Ze hoort boven de partijen te staan en zich niet in te laten met allerlei activistische groeperingen.

Daarbij loopt ze enorm te koop met haar linkse ideeën en heeft ze zich op de Dam ontpopt als een activiste. Talloze horecaondernemers staat door de corona het water aan de lippen. Kennelijk heeft Halsema daar maling aan, en staat een demonstratie toe van duizenden mensen. Ze staat er zelf zonder enige bescherming gewoon tussen.

Iedereen doet zijn best om zich aan de RIVM-regels te houden om het virus zo snel mogelijk uit onze samenleving te bannen. Hoog tijd dat ze de eer aan zichzelf houdt en opstapt.

Sandra Bronkhorst - Dros, Leeuwarden