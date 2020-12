’Hogere lokale lasten door wanbeleid’

Zo stijgt in 2021 de onroerende zaakbelasting voor huiseigenaren in Bergen op Zoom met maar liefst 27,3%, terwijl die in Beverwijk met maar liefst 5,7% daalt. Hetzelfde zien we bij de afvalstoffenheffing. In Oss stijgt die met 38% waar die in Arnhem juist met 20% (!) daalt.

Hoe kunnen zulke grote verschillen ontstaan? Bij veel van die stijgers moet er dus wel iets mis zijn. En mag het bestuur zich dit aanrekenen. Zoals altijd vormen deze posten weer het sluitstuk van de begroting. Die klopt zo dus elk jaar. Wel lekker makkelijk om je burgers zo op deze wijze op te laten draaien voor het gevoerde wanbeleid! Want bij zulke verschillen kan ik er niet méér van maken.

Jan Muijs, Tilburg