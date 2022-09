’Jongeren van gokken afhouden’

Uit cijfers van de Kansspelautoriteit blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar online een bedrag werd vergokt van 486 miljoen euro. De verwachting is dat met het aankomend wereldkampioenschap voetbal dit bedrag wel eens zou kunnen stijgen tot zelfs 1 miljard euro. En het zijn vooral de jongvolwassenen in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar die zich hiermee bezig houden.

Alle pogingen om deelname aan deze goksites te beperken en te ontmoedigen zijn op niets uitgelopen. Het moge duidelijk zijn dat heel veel van die jongeren in grote problemen zitten en zich in de misdaad moeten begeven om aan geld te komen en zo aan hun gokverslaving toe te kunnen geven. Op hen heeft de inflatie geen vat. Ze hebben kennelijk geld zat. Het wordt tijd dat vooral de ouders eens aan de bel trekken om te proberen hun kinderen uit deze neerwaartse spiraal te trekken. Vóórdat het telaat is.

Jan Muijs, Tilburg