Het ging er, volgens mijn illustere voorganger Henk van der Meijden, in ons vak altijd om dat je moest weten ’hoever je te ver’ kon gaan. Zelf had hij dat devies meegekregen van Wim Kan. Anders dan menigeen zou verwachten was de cabaretgrootmeester een verklaard liefhebber van ons genre, het berichten over het wel en wee in de showbizz.