’Sporters rolmodel’

De Olympische gedachte dat ’meedoen belangrijker is dan winnen’ geldt nog steeds, al heb je wel winnaars nodig om met name de jeugd te inspireren. Veel jongeren van nu zijn in de ban van hun telefoon en sporten te weinig. Voor hen kan een sporter uitgroeien tot een rolmodel, zoals ik zelf als jochie met Johan Cruijff ondervond. En dan kom je vanzelf in beweging. Dus laat je inspireren door één van onze sporthelden én beweeg!

Bas Overmars, Amsterdam