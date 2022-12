’Doodzonde dat Gakpo vertrekt’

Bekijk ook: PSV heeft Cody Gakpo met het mes op de keel verkocht

Op zich niet zo gek gezien zijn formidabele optreden tijdens het WK, maar het blijft jammer voor de Nederlandse voetballiefhebber om hem niet meer live te kunnen zien. Prachtig zoals hij van de linker- of rechterflank à la Robben met een op het oog simpele beweging naar binnen draait en met een vaak formidabel schot scoort. Niemand neemt hem zijn vertrek kwalijk, want hij heeft al veel wedstrijden in PSV 1 gespeeld en is duidelijk toe aan een nieuwe stap. Oranje gaat nog heel veel plezier aan Cody beleven!

Bas Overmars, Amsterdam